Россиян предупредили о массовых потерях средств из-за СМС-сообщений

СЕГОДНЯ 10:41 2019-05-24T10:41:08+03:00

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Новый способ аутентификации в виде СМС-сообщений от банков может обернуться ростом мошенничества и привести к массовым потерям средств. Так, сотрудники некоторых кредитных организаций, например, Просвязьбанк, Почта-банка и Тинькофф-банка, перезванивают, чтобы клиенты назвали им код из SMS.

В банках утверждают, что это безопасно, так как в сообщениях указывают, какие коды можно говорить, а какие нет. Однако часто люди либо не уделяют этому должного внимания, либо считают, что диктовать код сотруднику кредитной организации безопасно, тем самым зачастую раскрывая шифр для подтверждения операции аферистам, пишет газета «Коммерсант».

Неизвестные злоумышленники звонят с поддельных телефонных номеров, поэтому их трудно распознать. По мнению экспертов, от запроса кодов из СМС-сообщений для удостоверения личности или других услуг, которые не связаны с переводом средств, следует отказаться.

Ранее сайт kp.ru писал, что в крупнейшем банке страны прокатилась волна махинаций с пластиковыми картами. Клиенты жалуются на воровство денег через платежные терминалы или банкоматы. Человек вставляет пластик в устройство, набирает пин-код и у него тут же списываются деньги на чужой счет мобильных операторов.

ИСТОЧНИК KP.RU