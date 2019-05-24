Бывший вице-канцлер Австрии подал заявление в прокуратуру на авторов скандального ролика с его участием

СЕГОДНЯ 10:46 2019-05-24T10:46:43+03:00

Хайнц-Кристиан Штрахе считает, что в роковой день на Ибице его втянули в постановку

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Экс-вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе написал заявление в прокурату. Политик хочет поквитаться с авторами скандального ролика из-за которого ему пришлось оставить свой пост. На кадрах был заснят разговор вице-канцлера с некой дамой на Ибице в 2017 году. Штрахе просит женщину деньгами помочь его партии в грядущих выборах, а он обещает содействие в получении госконтрактов.

Публикация этого ролика стала "политическим убийством" вице-канцлера.Сообщается, что в заявлении указано три человека, которые могли быть причастны к скрытой съемке. Штрахе уверен, что стал участником постановки в результате которой позволил себе "свободный ход мысли". При этом он признал, что многие мысли были неприемлемыми.

"Других компрометирующих видео и аудиоматериалов быть не может. Это касается той встречи на Ибице, а также всего другого. Утверждение, что есть сцены, где я принимаю наркотики и участвую в сексуальных процессах, абсурдны и являются дискредитацией", - сказал политик Австрийскому агентству печати.

Событие стало толчком к сформированию нового состава переходного правительства. Вице-канцлером республики станет министр финансов Хартвиг Лёгер.

ИСТОЧНИК KP.RU