Марио Манджукич может перейти в дортмундскую «Боруссию»

СЕГОДНЯ 11:03 2019-05-24T11:03:43+03:00

Марио Манджукич уже несколько лет играет за "Ювентус". Фото: REUTERS

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В летнее трансферное окно Марио Манджукич может присоединиться к вице-чемпиону Бундеслиги «Боруссии Дортмунд». По информации издания, на трансфере настаивает консультант клуба Маттиас Заммер. При этом тренер команды рассчитывает увеличить игровое время Пако Алькасера и Марио Гетце, что автоматически усаживает Манджукича на скамейку запасных, такова информация издания Bild.

Марио перешел в «Ювентус» из «Атлетико» летом 2015 года и успел заработать при главном тренере Массимилиано Аллегри стабильное место в основе сначала фланговым форвардом, а потом центральным.

Ложкой дегтя в бочке меда стала полученная на тренировке травма колена, из-за которой Марио пропустил практически два месяца и не помогал команде в течение завершающих туров Серии А.

Марио пропустил матч против «Аякса», «СПАЛА», «Фиорентины», «Интера», «Торино», «Ромы» и появился лишь под занавес второго тайма игры с «Аталантой», отличившись голом.

Из-за долгого отсутствия игровой практики в силу частых травм Массимилиано Аллегри выдвинул вопрос о его продаже, и ходили слухи, что если Аллегри останется у руля «Ювентуса» еще на один сезон, то Манджукич покинет клуб в летнее трансферное окно.

Однако, 17 мая «Ювентус» объявил об уходе с поста главного тренера Аллегри и примерно в это же время появились слухи о приходе на его пост Хосепа Гвардиолы.

Марио уже встречался с Гвардиолой в качестве тренера в мюнхенской «Баварии» и после его прихода как раз обосновался на скамейке запасных. Можно ли связывать слухе о приходе Гвардиолы в «Ювентус» и внезапно ставший возможным трансфер Манджукича в Бундеслигу не понятно.

ИСТОЧНИК KP.RU