2019-05-24T11:10:57+03:00
Общество

Водитель туристического автобуса, попавшего в ДТП в Италии, отвлекся на музыку

Туристы уверены, что мужчина не справился с управлением из-за того, что переключил внимание на технику
Елена АКИМОВА
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туристы предполагают, что авария произошла из-за того, что водитель попытался включить музыкутуристы предполагают, что авария произошла из-за того, что водитель попытался включить музыкуФото: REUTERS
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22 мая в Италии попал в ДТП туристический автобус. В машине было 55 пассажиров, в итоге половина пассажиров пострадала, а одна женщина погибла. Большинство из тех, кому потребовалась помощь, оказались россияне.

Те, кто ездил на этом автобусе накануне, рассказывают, что машину по пути сильно трясло. Видимо, забарахлила коробка передач, но тогда неисправность быстро устранили. Не исключено, что именно это повлекло к тому, что ТС слетело с дороги и перевернулось, но у пострадавших россиян другая версия.

Те, кто были в автобусе, рассказывают, что за пару минут до аварии закончился фильм. Водитель попытался включить музыку и отвлекся от дороги. В итоге машина потеряла управление и вылетела в кювет.

Погибла экскурсовод Алена, гражданка РФ; водитель-итальянец не пострадал. Еще трое россиян все еще находятся в больнице Сиены. А те, кто выписались из больниц были вынуждены весь день ждать заселения в холле гостиницы в Монтекатини-Терме, так как тур был по всей стране с переменой мест остановки, сообщает Пятый канал.

Спустя сутки после происшествия водителя задержали. В турбизнесе поговаривают, что фирма была не самой надежной. Каждый год она банкротилась и начинала работать под новым именем.

Авария случилась из-за поваленных на трассу деревьев?

Сотрудник фирмы-туроператора отметил, что авария произошла не по вине водителя. За рулем находился профессиональный водитель, итальянец, владелец транспортной компании. Водитель был трезв в момент аварии, это уже показала медэкспертиза. Накануне был сильный ураган и на дороге лежали поваленные деревья (подробности)

В Италии перевернулся туристический автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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