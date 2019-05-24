2019-05-24T11:13:46+03:00
Политика

Глава администрации президента Украины выступил за переговоры с Россией

По словам Андрея Богдана, вести диалог необходимо для достижения мира в Донбассе [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Украинский лидер Владимир Зеленский и глава администрации президента Украины Андрей БогданУкраинский лидер Владимир Зеленский и глава администрации президента Украины Андрей БогданФото: REUTERS
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Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что переговоры между Украиной и Россией нужны, если в Киеве хотят достижения мира в Донбассе.

"Если мы хотим мира, то разговаривать нужно", - сказал он в эфире телеканала "1+1". При этом Богдан подчеркнул, что вопрос о том, когда и при каких условиях эти переговоры состоятся, пока остается открытым. По мнению главы президента Украины, урегулирования ситуации на востоке страны можно достичь мирным путем.

Кстати, накануне, 23 мая, как писал сайт kp.ru, президент Украины Владимир Зеленский перед началом своего выступления на форуме «IFORUM – 2019» в Киеве, отрицательно ответил на вопрос журналистов о желание вести переговоры с Россией.

Таким ответом Зеленский противоречит сам себе, поскольку до этого он сообщал о планах обсуждения вопроса переговоров с Россией.

Зеленский публично назвал Россию агрессором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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