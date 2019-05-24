Украинцы зарегистрировали петицию против петиции об отставке Зеленского

СЕГОДНЯ 11:44 2019-05-24T11:44:23+03:00

Ранее на сайте президента Украины было зарегистрировано общественное обращение с требованием к главе государства сложить полномочия [видео]

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Граждане Украины зарегистрировали на сайте президента страны петицию с требованием аннулировать петицию об отставке украинского президента Владимира Зеленского.

"Отмена петиции <…> за отставку президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в тексте обращения, автором которой выступил гражданин Сергей Федченко.

Петиция была зарегистрирована 23 мая и в настоящий момент уже набрала 6611 голосов. При этом для начала ее рассмотрения главой государства, необходимо, чтобы она в течение 90 дней набрала минимум 25 тысяч подписей.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, петиция с требованием ухода в отставку главы Украины появилась в минувшую среду, 22 мая, на второй день после инаугурации Владимира Зеленского. Меньше чем за сутки она набрала необходимое для рассмотрения главой государства число подписей. При этом глава администрации президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский никак не собирается на нее реагировать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705727" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU