Вологодские мусорки закодируют

СЕГОДНЯ 11:50 2019-05-24T11:50:10+03:00

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С помощью QR-кода жители смогут пожаловаться на захламленные площадки и переполненные контейнеры. В QR-коде зашифрована ссылка на виртуальный Центр реагирования на обращения граждан по проблемам с вывозом ТКО на сайте администрации района. Здесь размещены телефоны горячих линий, адреса электронной почты, сайтов и групп в социальных сетях, куда люди смогут оперативно отправить свои жалобы. Также здесь есть информация о льготах и компенсациях за вывоз мусора.

Как считают в региональном департаменте топливно-энергетического комплекса, в перспективе, если идея приживется, кодами обзаведутся все мусорки региона: «На сегодня возникает еще очень много вопросов, в том числе по качеству содержания контейнерных площадок, переполнению контейнеров, графикам вывоза мусора и другим. Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области считает, что инициатива главы Вологодского района по оснащению контейнерных площадок QR-кодами является одним из хороших примеров, как можно решать вопросы по оперативности реагирования на обращения граждан на муниципальном уровне», - отметила руководитель ведомства Евгения Мазанова.

Напомним, что ранее губернатор области Олег Кувшинников в жесткой форме потребовал у глав районов взять под личный контроль качество уборки, своевременность вывоза мусора, организацию мест накопления, установку контейнерных площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU