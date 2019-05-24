Правительство выделило 16 миллиардов рублей на ликвидацию долгостроев

СЕГОДНЯ 12:17 2019-05-24T12:17:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства получит 16 миллиардов рублей на завершение долгостроев. Сейчас эта проблема существует в 37 регионах страны. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Мутко в ходе осмотра достроенных домов жилого комплекса Urban Group "Видный город".

"Вчера правительство приняло решение о выделении 16 млрд рублей Фонду защиты прав дольщиков для достройки проблемных объектов в 37 субъектах России. Мы до конца года выберем объекты с одним-тремя домами, у которых стройка остановилась с 2012-2013 годов", - приводит слова чиновника ТАСС.

Этих денег должно хватить на решение квартирного вопроса 5 миллионов семей. Среди "обманутых дольщиков" сейчас числятся жители Уфы, Саратова, Хабаровска, Новосибирска, Перми и других городов России. Между тем в Государственной думе меняют законы. Депутаты надеются, что предложенные ими поправки ограничат застройщиков и "обманутых" дольщиков больше не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU