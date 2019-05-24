2019-05-24T12:24:46+03:00
Политика

Зеленскому подарили детскую книгу «Политика для начинающих»

Президент Украины с юмором отреагировал на такой подарок
Марина ВЕНЦОВА
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Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншотПрезидент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
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Президент Украины Владимир Зеленский посетил фестиваль "Книжный арсенал" в Киеве, где представители одного из издательств подарили ему информационный справочник для подростков «Политика для начинающих».

"Книга "Политика для начинающих" в понятной форме расскажет юным читателям о правлении в стране, политической системе, идеологии и еще много интересного. Изменения в нашем государстве вызывают немало вопросов и у самых маленьких", - цитирует украинское издание «Обозреватель» аннотацию к книге.

Глава украинского государства с юмором отреагировал на данный подарок.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 20 мая состоялась инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. Однако вскоре на сайте главы государства была зарегистрирована петиция с требованием ухода в отставку лидера страны. Меньше чем за сутки она набрала необходимое для рассмотрения главой государства число подписей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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