Россияне стали тратить больше денег на покупку смартфонов

СЕГОДНЯ 12:56 2019-05-24T12:56:38+03:00

Средний чек вырос в среднем на 7 процентов и составил 16,3 тысячи рублей

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Россияне стали больше тратить денег на покупку смартфонов. С начала года средний чек вырос на 7 процентов и составил 16,3 тысячи рублей. Это не значит, что за телефоны платят именно эту сумму, как правило мобильные приобретаются примерно за 50 тысяч рублей.

Эксперты называют такое явление погоней за престижем и демонстрационное потребление. Дорогие мобильники чаще всего берут в кредит, по программам рассрочки, трейд-ин и кэшбэк.

Особенный рост продаж в среднем ценовом сегменте, телефоны стоимостью от 10–20 тысяч рублей. Доля таких смартфонов в I квартале этого года на российском рынке составила 36%. Традиционно приобретаются Samsung, Honor, Huawei и Xiaomi, у последних трех особенно значимый рост.

Модели дешевле пяти тысяч рублей стали меньше пользоваться популярностью, всего 11,5% российского рынка. В прошлом году было 17%. Доля рынка в ценовой политике от 5 до 10 тысяч рублей составила 34%.

В 2018 году 11,1% смартфонов обошлись покупателям в сумму от 30 тыс. до 120 тыс. рублей. А с 2013-го доля аппаратов дороже 30 тыс. рублей выросла в пять раз. В диапазоне от 30 тыс. до 50 тыс. рублей она составила 12,4%, пишет газета «Известия».

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ИСТОЧНИК KP.RU