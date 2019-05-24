Общественная палата выступила за оснащение автобусов алкозамками

СЕГОДНЯ 12:58 2019-05-24T12:58:04+03:00

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Общественная палата России выступили за оснащение всех автобусов алкозамками. Наличие этих устройств исключит возможность недобросовестных водителей сесть за руль под градусом. Об этом на круглом столе по безопасности детских перевозок заявила председатель комиссии ОП по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

"Учитывая то обстоятельство, что в России увеличилось число ДТП по вине нетрезвых граждан, мы считаем, что следует рассмотреть возможность введения нормы об оборудовании автобусов алкозамками, чтобы водители не могли сесть за руль при наличии даже минимальных признаков присутствия в его организме алкоголя", - сказала Сутормина, передает ТАСС.

Сайт kp.ru рассказывал об этом устройстве. Алкозамок — чувствительный датчик, который ставят в салоне, перед водительским креслом. Если он засечет в воздухе пары спирта, то просто заглушит двигатель.

ИСТОЧНИК KP.RU