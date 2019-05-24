Всемирный банк: Украина остается одной из беднейших стран
Украина в пересчете валового внутреннего продукта (ВВП) на каждого жителя страны остается одной из наиболее бедных стран в Европе наряду с Молдавией, Арменией и Грузией.
«Темпы экономического роста на Украине остаются очень низкими, чтобы сократить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран", - сказано в специальном докладе Всемирного банка (ВБ) "Реализация потенциала экономического роста на Украине".
В документе, опубликованном на сайте организации, отмечается, что при таких темпах роста ВВП (3,3% в 2018 году), Киеву понадобится более 50 лет, чтобы достичь уровня доходов соседней Польши.
Кроме того, эксперты подчеркнули, что если существующая динамика сохранится, то в среднесрочной перспективе "темпы роста экономики могут замедлиться до нуля". Такую ситуации в стране объяснили незавершенными реформами.
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович, как ранее писал сайт kp.ru, заявил, что Международный валютный фонд принес экономике Украины лишь убытки и загнал страну в долговую яму.
ИСТОЧНИК KP.RU