Всемирный банк: Украина остается одной из беднейших стран

СЕГОДНЯ 13:09 2019-05-24T13:09:18+03:00

Во Всемирном банке отметили, что Украина остается одной из беднейших стран Европы Фото: REUTERS

Эксперты отмечают, что если существующая динамика сохранится, то в среднесрочной перспективе "темпы роста экономики могут замедлиться до нуля"

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Украина в пересчете валового внутреннего продукта (ВВП) на каждого жителя страны остается одной из наиболее бедных стран в Европе наряду с Молдавией, Арменией и Грузией.

«Темпы экономического роста на Украине остаются очень низкими, чтобы сократить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран", - сказано в специальном докладе Всемирного банка (ВБ) "Реализация потенциала экономического роста на Украине".

В документе, опубликованном на сайте организации, отмечается, что при таких темпах роста ВВП (3,3% в 2018 году), Киеву понадобится более 50 лет, чтобы достичь уровня доходов соседней Польши.

Кроме того, эксперты подчеркнули, что если существующая динамика сохранится, то в среднесрочной перспективе "темпы роста экономики могут замедлиться до нуля". Такую ситуации в стране объяснили незавершенными реформами.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович, как ранее писал сайт kp.ru, заявил, что Международный валютный фонд принес экономике Украины лишь убытки и загнал страну в долговую яму.

ИСТОЧНИК KP.RU