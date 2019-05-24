2019-05-24T13:09:18+03:00
Политика

Всемирный банк: Украина остается одной из беднейших стран

Эксперты отмечают, что если существующая динамика сохранится, то в среднесрочной перспективе "темпы роста экономики могут замедлиться до нуля"
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Во Всемирном банке отметили, что Украина остается одной из беднейших стран ЕвропыВо Всемирном банке отметили, что Украина остается одной из беднейших стран ЕвропыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Украина в пересчете валового внутреннего продукта (ВВП) на каждого жителя страны остается одной из наиболее бедных стран в Европе наряду с Молдавией, Арменией и Грузией.

«Темпы экономического роста на Украине остаются очень низкими, чтобы сократить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран", - сказано в специальном докладе Всемирного банка (ВБ) "Реализация потенциала экономического роста на Украине".

В документе, опубликованном на сайте организации, отмечается, что при таких темпах роста ВВП (3,3% в 2018 году), Киеву понадобится более 50 лет, чтобы достичь уровня доходов соседней Польши.

Кроме того, эксперты подчеркнули, что если существующая динамика сохранится, то в среднесрочной перспективе "темпы роста экономики могут замедлиться до нуля". Такую ситуации в стране объяснили незавершенными реформами.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович, как ранее писал сайт kp.ru, заявил, что Международный валютный фонд принес экономике Украины лишь убытки и загнал страну в долговую яму.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ракетный эсминец ВМС США вошел в Персидский залив
Том Хэнкс не показал документы и остался без пива на фестивале
Суд продлил арест обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана
Сбербанк прокомментировал ситуацию с мошенничеством через терминалы
Кремль: Москва не против саммита в Нормандском формате
Песков: В Кремле следят за Brexit в Британии
Кремль: дата "Прямой линии" с Путиным определена
Курс евро снизился до 72,28 рубля
Американец покорил вершины семи континентов и умер на Эвересте
Общественная палата выступила за оснащение автобусов алкозамками
Россияне стали тратить больше денег на покупку смартфонов
Меркель обсудила Минские соглашения с Зеленским
В Кабуле рядом с мечетью произошел взрыв
Сериал "Слуга народа" с Зеленским выкупил "Яндекс"
Семья Виктора Бута получила визы в США, чтобы навестить осужденного россиянина
Зеленскому подарили детскую книгу «Политика для начинающих»
Правительство выделило 16 миллиардов рублей на ликвидацию долгостроев