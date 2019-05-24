Песков: В Кремле следят за Brexit в Британии
В Москве внимательно следят за внутриполитической ситуацией в Британии. Речь идет о процессах, связанных с референдумом по Brexit (выходе страны из состава ЕС). Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Кремль с большим вниманием наблюдает за процессами, связанными с Brexit в Британии", - заявил Песков.
Уход с поста Терезы Мэй связан как раз с этим. Официально политик покинула авансцену посовещавшись с членами консервативной партией Великобритании, которую возглавляла. Но иностранные СМИ видят в этом решении лишь потерю контроля над ситуацией в связи с выходом страны из ЕС. Мэй уйдет в отставку в качестве лидера Консервативной и юнионистской партии в пятницу, 7 июня.
Ранее Дмитрий Песков сообщал, что Brexit и его результаты – это личное дело Лондона и Брюсселя.
Мэй со слезами на глазах объявляет об отставке.
ИСТОЧНИК KP.RU