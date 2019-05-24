2019-05-24T13:41:32+03:00
Политика

Песков: В Кремле следят за Brexit в Британии

Тереза Мэй объявила об уходе со своего поста в пятницу, 24 июня [видео]
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Дмитрий Песков. ФОТО Михаил Метцель/ТАССДмитрий Песков. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС
Изменить размер текста:

В Москве внимательно следят за внутриполитической ситуацией в Британии. Речь идет о процессах, связанных с референдумом по Brexit (выходе страны из состава ЕС). Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

"Кремль с большим вниманием наблюдает за процессами, связанными с Brexit в Британии", - заявил Песков.

Уход с поста Терезы Мэй связан как раз с этим. Официально политик покинула авансцену посовещавшись с членами консервативной партией Великобритании, которую возглавляла. Но иностранные СМИ видят в этом решении лишь потерю контроля над ситуацией в связи с выходом страны из ЕС. Мэй уйдет в отставку в качестве лидера Консервативной и юнионистской партии в пятницу, 7 июня.

Ранее Дмитрий Песков сообщал, что Brexit и его результаты – это личное дело Лондона и Брюсселя.

Мэй со слезами на глазах объявляет об отставке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Том Хэнкс не показал документы и остался без пива на фестивале
Суд продлил арест обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана
Сбербанк прокомментировал ситуацию с мошенничеством через терминалы
Кремль: Москва не против саммита в Нормандском формате
Кремль: дата "Прямой линии" с Путиным определена
Курс евро снизился до 72,28 рубля
Всемирный банк: Украина остается одной из беднейших стран
Американец покорил вершины семи континентов и умер на Эвересте
Общественная палата выступила за оснащение автобусов алкозамками
Россияне стали тратить больше денег на покупку смартфонов
Меркель обсудила Минские соглашения с Зеленским
В Кабуле рядом с мечетью произошел взрыв
Сериал "Слуга народа" с Зеленским выкупил "Яндекс"
Семья Виктора Бута получила визы в США, чтобы навестить осужденного россиянина
Зеленскому подарили детскую книгу «Политика для начинающих»
Правительство выделило 16 миллиардов рублей на ликвидацию долгостроев