Песков: В Кремле следят за Brexit в Британии

СЕГОДНЯ 13:34 2019-05-24T13:41:32+03:00

Тереза Мэй объявила об уходе со своего поста в пятницу, 24 июня [видео]

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В Москве внимательно следят за внутриполитической ситуацией в Британии. Речь идет о процессах, связанных с референдумом по Brexit (выходе страны из состава ЕС). Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

"Кремль с большим вниманием наблюдает за процессами, связанными с Brexit в Британии", - заявил Песков.

Уход с поста Терезы Мэй связан как раз с этим. Официально политик покинула авансцену посовещавшись с членами консервативной партией Великобритании, которую возглавляла. Но иностранные СМИ видят в этом решении лишь потерю контроля над ситуацией в связи с выходом страны из ЕС. Мэй уйдет в отставку в качестве лидера Консервативной и юнионистской партии в пятницу, 7 июня.

Ранее Дмитрий Песков сообщал, что Brexit и его результаты – это личное дело Лондона и Брюсселя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/710803" frameborder="0"></iframe> Мэй со слезами на глазах объявляет об отставке.

ИСТОЧНИК KP.RU