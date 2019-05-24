"Лексус" снес "скорую" с проблесковыми маячками под Москвой: 3 человека в больнице
В пятницу, 24 мая, на Щёлковском шоссе в микрорайоне Щитниково произошла массовая авария. У дома №47 "Лексус" на полном ходу врезался в машину "скорой помощи". В результате ДТП два врача и водитель неотложки оказались в больнице с серьезными травмами. К счастью, необходимая помощь подошла быстро: медикам помогла бригада следовавшей за ней "скорой".
По сообщениям очевидцев, водитель крутой иномарки от помощи отказался. Известно, что "скорая помощь" ехала на вызов с проблесковыми маячками, а значит имела преимущество на дороге. В ДТП также были повреждены еще две машины: МАН с полуприцепом и Шевроле Нива.
На месте аварии работали спасатели.Фото: предоставлено очевидцем
Сайт kp.ru рассказывал о крупном ДТП с участием скорой помощи. Оно произошло в центре Москвы. В результате пострадали фельдшер и пациент неотложки.
ДТП со «скорой помощью» на Щелковском шоссе.
ИСТОЧНИК KP.RU