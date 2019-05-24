2019-05-24T14:21:12+03:00
Происшествия

"Лексус" снес "скорую" с проблесковыми маячками под Москвой: 3 человека в больнице

Водитель иномарки устроил массовую аварию на Щелковском шоссе [фото, видео]
Григорий ЛЕОРДА
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Машины сильно помяло.Машины сильно помяло.Фото: предоставлено очевидцем
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В пятницу, 24 мая, на Щёлковском шоссе в микрорайоне Щитниково произошла массовая авария. У дома №47 "Лексус" на полном ходу врезался в машину "скорой помощи". В результате ДТП два врача и водитель неотложки оказались в больнице с серьезными травмами. К счастью, необходимая помощь подошла быстро: медикам помогла бригада следовавшей за ней "скорой".

По сообщениям очевидцев, водитель крутой иномарки от помощи отказался. Известно, что "скорая помощь" ехала на вызов с проблесковыми маячками, а значит имела преимущество на дороге. В ДТП также были повреждены еще две машины: МАН с полуприцепом и Шевроле Нива.

На месте аварии работали спасатели. Фото: предоставлено очевидцем

На месте аварии работали спасатели.Фото: предоставлено очевидцем

Сайт kp.ru рассказывал о крупном ДТП с участием скорой помощи. Оно произошло в центре Москвы. В результате пострадали фельдшер и пациент неотложки.

ДТП со «скорой помощью» на Щелковском шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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