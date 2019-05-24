2019-05-24T14:19:09+03:00
В мире

Юнкер: Греция стала членом еврозоны из-за фальсификации статистики

Глава Еврокомиссии подчеркнул, что нужно тщательнее проверять страны, принимая их в зону евро
Марина ВЕНЦОВА
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Глава Еврокомиссии Жан-Клод ЮнкерГлава Еврокомиссии Жан-Клод ЮнкерФото: REUTERS
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Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Греция в свое время предоставила Евростату неверные данные о своих экономических показателях. Именно это, по его словам, позволило стране попасть в еврозону в 2001 году.

«Правда в том, что Греция в 2001 году стала членом еврозоны после фальсификации статистических материалов", - сказал он в интервью немецкой газеты Bild.

Юнкер также добавил, что, принимая страны в зону евро, следует тщательнее проверять их данные. "До сих пор упрекаю себя в этом: будучи министром финансов [Люксембурга в 1989-2009 годах], я был против того, чтобы независимые европейские статистические ведомства оценивали данные, которые предоставляют государства», - добавил он.

Ранее Грецию обвиняли в фальсификации статистических данных об уровне ее государственного долга и позже, что спровоцировало кризис задолженности еврозоны в 2010-2014 годах. При этом как писал сайт kp.ru, греческие власти, несмотря на слухи о выходе из зоны евро, опровергали данные сообщения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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