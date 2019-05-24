2019-05-24T14:23:15+03:00
Общество

В Москве похоронили погибшего при пожаре в самолете бортпроводника Максима Моисеева

Траурная церемония прошла на Троекуровском кладбище
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Максима Моисеева похоронили в МосквеМаксима Моисеева похоронили в МосквеФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В Москве похоронили бортпроводника, погибшего при пожаре в самолете «Сухой суперджет» в аэропорту Шереметьево. Траурная церемония прошла на Троекуровском кладбище. Проститься с Максимом Моисеевым пришли родные, близкие, коллеги из компании «Аэрофлот» и пассажиры того рейса.

Люди принесли венки и цветы, в адрес парня было сказано много слов. Максим погиб, пытаясь спасти пассажиров рейса «Москва-Мурманск». Он поменялся с коллегой и оказался в хвосте самолета, именно там, где бушевало пламя.

ЧП с самолетом произошло 5 мая. Борт поднялся в воздух, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Сразу после взлета пилоты сообщили о попадании молнии в самолет и сбоях в работе электроники. Садились с полными баками, был огромный перегруз и в итоге подломились стойки шасси, вспыхнул пожар. Погибли 41 человек.

Минтранс обратился к президенту Владимиру Путину с предложением представить к награде бортпроводников рейса и посмертно наградить Максима Моисеева орденом Мужества, сообщает телеканал «360».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мама героя-бортпроводника: "Когда самолет загорелся, стюардесса испугалась и попросила сына поменяться с ней местами»

Эксклюзивное интервью «Комсомолке» - о Максиме Моисееве, который ценой собственной жизни спасал пассажиров [эксклюзив "КП", видео]

Друзья рассказали, каким был Максим Моисеев

В окружении Максима Моисеева рассказывают, что "он всегда помогал и был рядом". Парень с юношеских лет мечтал работать в авиации (подробности)

Перед гибелью бортпроводник отправил последнее СМС-сообщение своей девушке

Он написал, что любит ее, а после перестал выходить на связь (подробности)

Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров.Бортпроводник Максим Моисеев пожертвовал собой, спасая пассажиров горящего самолёта. Соболезнуем родным и близким Героя...

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Пожар в аэропорту «Шереметьево»: погибли более 40 человек»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Борис Джонсон: Мы покинем ЕС 31 октября в любом случае
Глава Генштаба ВСУ считает, что Украина потеряла Крым еще до 2014 года
Запрет уличных табло с курсами валют вступил в силу
Премьер Украины Гройсман передал заявление об отставке в Раду
В Кремле назвали цель отправки российских военных специалистов в Конго
Медведчук заявил, что отказывается участвовать в переговорах по Донбассу
Филарет отказался подписывать устав "новой церкви" Украины
Порошенко стал фигурантом третьего уголовного дела
КНДР: возобновление переговоров с Вашингтоном - отдаленная перспектива
Мария Захарова прокомментировала уход Терезы Мэй в отставку
Путину докладывают о расследовании дела полковника ФСБ Черкалина
Партия Петра Порошенко решила убрать его имя из названия
Метеорологи прогнозируют «жаркий сюрприз» в Москве к концу мая
Герман Греф снова станет главой Сбербанка
МВФ прогнозирует сохранение темпов роста ВВП России в текущем году
Минпросвещения осудило акцию школьников с вызывающими фото в Приморье
Минпросвещения не хочет вводить в школах должность замдиректора по безопасности
Путин обсудил с Совбезом РФ проблемы, затронутые в телефонном разговоре с Меркель и Макроном