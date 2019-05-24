В Москве похоронили погибшего при пожаре в самолете бортпроводника Максима Моисеева

СЕГОДНЯ 14:23 2019-05-24T14:23:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Москве похоронили бортпроводника, погибшего при пожаре в самолете «Сухой суперджет» в аэропорту Шереметьево. Траурная церемония прошла на Троекуровском кладбище. Проститься с Максимом Моисеевым пришли родные, близкие, коллеги из компании «Аэрофлот» и пассажиры того рейса.

Люди принесли венки и цветы, в адрес парня было сказано много слов. Максим погиб, пытаясь спасти пассажиров рейса «Москва-Мурманск». Он поменялся с коллегой и оказался в хвосте самолета, именно там, где бушевало пламя.

ЧП с самолетом произошло 5 мая. Борт поднялся в воздух, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Сразу после взлета пилоты сообщили о попадании молнии в самолет и сбоях в работе электроники. Садились с полными баками, был огромный перегруз и в итоге подломились стойки шасси, вспыхнул пожар. Погибли 41 человек.

Минтранс обратился к президенту Владимиру Путину с предложением представить к награде бортпроводников рейса и посмертно наградить Максима Моисеева орденом Мужества, сообщает телеканал «360».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мама героя-бортпроводника: "Когда самолет загорелся, стюардесса испугалась и попросила сына поменяться с ней местами»

Эксклюзивное интервью «Комсомолке» - о Максиме Моисееве, который ценой собственной жизни спасал пассажиров [эксклюзив "КП", видео]

Друзья рассказали, каким был Максим Моисеев

В окружении Максима Моисеева рассказывают, что "он всегда помогал и был рядом". Парень с юношеских лет мечтал работать в авиации (подробности)

Перед гибелью бортпроводник отправил последнее СМС-сообщение своей девушке

Он написал, что любит ее, а после перестал выходить на связь (подробности)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/707013" frameborder="0"></iframe> Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров.Бортпроводник Максим Моисеев пожертвовал собой, спасая пассажиров горящего самолёта. Соболезнуем родным и близким Героя...

ИСТОЧНИК KP.RU