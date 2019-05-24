Путин обсудил с Совбезом РФ проблемы, затронутые в телефонном разговоре с Меркель и Макроном

СЕГОДНЯ 14:26 2019-05-24T14:26:38+03:00

Дмитрий Песков рассказал, что российский президент обсудил с членами Совета безопасности ситуацию на Украине, в Сирии и с ядерной сделкой с Ираном Фото: REUTERS

Дмитрий Песков рассказал, что российский президент обсудил с членами Совета безопасности ситуацию на Украине, в Сирии и с ядерной сделкой с Ираном

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Российский президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности вопросы, связанные с подготовкой к саммиту Высшего евразийского экономического совета и проблемы, которые обсуждались в прошедшем 21 мая телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Затрагивались темы в рамках подготовки к саммиту ВЕЭС в Нур-Султане на следующей неделе, а также к планирующимся двусторонним встречам президента на полях этого мероприятия. Также состоялся обмен мнениями по проблемам, которые обсуждались в ходе состоявшегося на днях телефонного разговора президента Путина с канцлером Меркель и президентом Макроном», - сказал представитель Кремля, добавив, что «обсуждались также текущие вопросы внутрироссийской повестки дня».

Напомним, в прошедших накануне телефонных переговорах лидеры России, Германии и Франции обсудили ситуацию на Украине, конфликт в Сирии и ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном.

ИСТОЧНИК KP.RU