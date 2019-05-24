Минпросвещения не хочет вводить в школах должность замдиректора по безопасности

СЕГОДНЯ 14:37 2019-05-24T14:37:31+03:00

В министерстве уверены, что с безопасностью в школах все хорошо. Фото: Ирина КАЗАНИНА

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Министерство просвещения не считает нужным вводить в школах новую должность замдиректора по безопасности. Это решение, по мнению чиновников ведомства, не может быть принято без детального обсуждения. Напомним, с такой инициативой выступило МВД РФ.

"Данные вопросы не обсуждались на межведомственном уровне и не могут приниматься без детального обсуждения", - рассказали ТАСС в пресс-службе Минпросвещения.

В ведомстве подчеркнули, что в каждой школе и без того есть сотрудник отвечающий за "контроль и соблюдение всех норм безопасности в школе, включая реализацию паспорта безопасности". Введение отдельной должности может сказаться на заработной плате педагогов. При этом "работа по повышению безопасности ведется на межведомственном уровне с участием МВД".

В МВД посчитали введение должности необходимым в связи с возрастающим интересом к движению "school shooting", которое пропагандирует насилие в школах. Силовики, кстати, успели разработать документ в котором обозначили обязанности замдиректора.

ИСТОЧНИК KP.RU