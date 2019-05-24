2019-05-24T14:37:50+03:00
Общество

Минпросвещения осудило акцию школьников с вызывающими фото в Приморье

В связи с разразившимся скандалом директор школы намерена уволиться
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments11
Скандальный перфоманс школьники устроили за день до последнего звонкаСкандальный перфоманс школьники устроили за день до последнего звонка
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь министра просвещения Андрей Емельянов заявил в пятницу, 24 мая, что Министерство просвещения России считает неприемлемой акцию учеников школы №74 Владивостока, которые устроили фотосессию на крыльце школы в вызывающих нарядах.

«Мы видим много достойных примеров творческой активности школьников по всей стране в рамках праздника, который действительно остается теплым воспоминанием для многих, - сказал он. - Но проявления, подобные данному случаю, не имеют с этим ничего общего и способны, скорее, оскорбить педагогический коллектив".

По словам Емельянова, ситуация вновь напоминает о "повышенной роли воспитательного процесса как в системе образования, так и в семье, внутри своего круга общения".

Видео последнего звонока с БДСМ и «полицией» в школе Владивостока.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, выпускники школы номер 74 во Владивостоке за день до последнего звонка устроили перфоманс в вызывающих нарядах устроили. Компания на праздник подобралась разношерстная: девушки в полицейской форме, парни в ковбойских нарядах и в образах зайчиков PlayBoy с бабочками, голыми торсами и заклеенными сосками. В результате разразился громкий скандал, из-за которого директор школы намерена уволиться, а школьниками заинтересовалась полиция.

В школе Владивостока выпускники устроили вечеринку в вызывающих нарядах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Борис Джонсон: Мы покинем ЕС 31 октября в любом случае
Глава Генштаба ВСУ считает, что Украина потеряла Крым еще до 2014 года
Запрет уличных табло с курсами валют вступил в силу
Премьер Украины Гройсман передал заявление об отставке в Раду
В Кремле назвали цель отправки российских военных специалистов в Конго
Медведчук заявил, что отказывается участвовать в переговорах по Донбассу
Филарет отказался подписывать устав "новой церкви" Украины
Порошенко стал фигурантом третьего уголовного дела
КНДР: возобновление переговоров с Вашингтоном - отдаленная перспектива
Мария Захарова прокомментировала уход Терезы Мэй в отставку
Путину докладывают о расследовании дела полковника ФСБ Черкалина
Партия Петра Порошенко решила убрать его имя из названия
Метеорологи прогнозируют «жаркий сюрприз» в Москве к концу мая
Герман Греф снова станет главой Сбербанка
МВФ прогнозирует сохранение темпов роста ВВП России в текущем году
Минпросвещения не хочет вводить в школах должность замдиректора по безопасности
Путин обсудил с Совбезом РФ проблемы, затронутые в телефонном разговоре с Меркель и Макроном
В Москве похоронили погибшего при пожаре в самолете бортпроводника Максима Моисеева