Минпросвещения осудило акцию школьников с вызывающими фото в Приморье

СЕГОДНЯ 14:37 2019-05-24T14:37:50+03:00

Скандальный перфоманс школьники устроили за день до последнего звонка

Изменить размер текста: A A

Пресс-секретарь министра просвещения Андрей Емельянов заявил в пятницу, 24 мая, что Министерство просвещения России считает неприемлемой акцию учеников школы №74 Владивостока, которые устроили фотосессию на крыльце школы в вызывающих нарядах.

«Мы видим много достойных примеров творческой активности школьников по всей стране в рамках праздника, который действительно остается теплым воспоминанием для многих, - сказал он. - Но проявления, подобные данному случаю, не имеют с этим ничего общего и способны, скорее, оскорбить педагогический коллектив".

По словам Емельянова, ситуация вновь напоминает о "повышенной роли воспитательного процесса как в системе образования, так и в семье, внутри своего круга общения".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/710753" frameborder="0"></iframe> Видео последнего звонока с БДСМ и «полицией» в школе Владивостока.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, выпускники школы номер 74 во Владивостоке за день до последнего звонка устроили перфоманс в вызывающих нарядах устроили. Компания на праздник подобралась разношерстная: девушки в полицейской форме, парни в ковбойских нарядах и в образах зайчиков PlayBoy с бабочками, голыми торсами и заклеенными сосками. В результате разразился громкий скандал, из-за которого директор школы намерена уволиться, а школьниками заинтересовалась полиция.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/710736" frameborder="0"></iframe> В школе Владивостока выпускники устроили вечеринку в вызывающих нарядах.

ИСТОЧНИК KP.RU