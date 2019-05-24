2019-05-24T15:09:46+03:00
Общество

Герман Греф снова станет главой Сбербанка

Акционеры банка оставили его на четвертый срок
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Комментарии: comments9
Герман Греф. Фото: РосконгрессГерман Греф. Фото: Росконгресс
Изменить размер текста:

Акционеры Сбербанка одобрили предложение наблюдательного совета банка. Герман Греф останется председателем правления государственного банка. Об этом стало известно в пятницу, 24 мая.

Для него это будет уже четвертый срок на должности. Предыдущий контракт заканчивается в ноябре. Свою карьеру в компании Греф начал в 2007 году. До этого топ менеджер занимал пост министра экономического развития и торговли.

На высоком посту Герман Греф сделал многое. В частности занимался уменьшением бюрократии при оказании услуг. Так в банке отреагировали на указ президента. Владимир Путин озвучил его в послании Федеральному собранию в этом году. Как одна из мер - переход на электронный документооборот. Начать решили с операций по ипотеке. Личное присутствие понадобится лишь при заключении сделки. В ближайшие годы банк намерен полностью отказаться от бумажных документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Борис Джонсон: Мы покинем ЕС 31 октября в любом случае
Глава Генштаба ВСУ считает, что Украина потеряла Крым еще до 2014 года
Запрет уличных табло с курсами валют вступил в силу
Премьер Украины Гройсман передал заявление об отставке в Раду
В Кремле назвали цель отправки российских военных специалистов в Конго
Медведчук заявил, что отказывается участвовать в переговорах по Донбассу
Филарет отказался подписывать устав "новой церкви" Украины
Порошенко стал фигурантом третьего уголовного дела
КНДР: возобновление переговоров с Вашингтоном - отдаленная перспектива
Мария Захарова прокомментировала уход Терезы Мэй в отставку
Путину докладывают о расследовании дела полковника ФСБ Черкалина
Партия Петра Порошенко решила убрать его имя из названия
Метеорологи прогнозируют «жаркий сюрприз» в Москве к концу мая
МВФ прогнозирует сохранение темпов роста ВВП России в текущем году
Минпросвещения осудило акцию школьников с вызывающими фото в Приморье
Минпросвещения не хочет вводить в школах должность замдиректора по безопасности
Путин обсудил с Совбезом РФ проблемы, затронутые в телефонном разговоре с Меркель и Макроном
В Москве похоронили погибшего при пожаре в самолете бортпроводника Максима Моисеева