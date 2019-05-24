Герман Греф снова станет главой Сбербанка

СЕГОДНЯ 15:09 2019-05-24T15:09:46+03:00

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Акционеры Сбербанка одобрили предложение наблюдательного совета банка. Герман Греф останется председателем правления государственного банка. Об этом стало известно в пятницу, 24 мая.

Для него это будет уже четвертый срок на должности. Предыдущий контракт заканчивается в ноябре. Свою карьеру в компании Греф начал в 2007 году. До этого топ менеджер занимал пост министра экономического развития и торговли.

На высоком посту Герман Греф сделал многое. В частности занимался уменьшением бюрократии при оказании услуг. Так в банке отреагировали на указ президента. Владимир Путин озвучил его в послании Федеральному собранию в этом году. Как одна из мер - переход на электронный документооборот. Начать решили с операций по ипотеке. Личное присутствие понадобится лишь при заключении сделки. В ближайшие годы банк намерен полностью отказаться от бумажных документов.

ИСТОЧНИК KP.RU