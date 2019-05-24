2019-05-24T15:35:41+03:00
Политика

Мария Захарова прокомментировала уход Терезы Мэй в отставку

Ранее премьер-министр Британии объявила, что уйдет в отставку 7 июня
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Логично»: Захарова прокомментировала уход Мэй в отставку«Логично»: Захарова прокомментировала уход Мэй в отставкуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала заявление лидера консервативной партии и премьер-министра Соединённого Королевства Терезы Мэй покинуть свой пост 7 июня.

«Логично: June ends May», - написала Захарова на своей официальной странице в Facеbook.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, в пятницу, 24 мая, на пороге своей официальной резиденции на Даунгинг-стрит Тереза Мэй официально заявила о своей отставки, которую она запланировала на 7 июня этого года. Соответствующие решение политик приняла после консультации с консервативной партией Великобритании.

Ранее ее уход с поста премьер-министра прогнозировали британские СМИ, которые заявляли, что политик полностью потеряла контроль над ситуацией с выходом Великобритании из Европейского Союза и парламент страны не примет достигнутое ей соглашение с ЕС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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