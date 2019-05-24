Порошенко стал фигурантом третьего уголовного дела
Петр Порошенко стал фигурантом очередного, уже третьего, уголовного дела. Государственное бюро расследований начало производство по делу по факту легализации 300 миллионов долларов США. Об этом в сообщил юрист, который стал автором заявления на пятого президента Украины.
"Сегодня ГБР зарегистрировало новое уголовное производство и начало расследование по факту легализации Порошенко преступных доходов при офшорных манипуляциях на сумму 300 млн долларов США по сделке продажи завода «Кузни на Рыбальском»", - написал Юрий Портнов.
Ранее по заявлению все того же Портнова Государственное бюро расследований начало следствие по делу о государственной измене в связи с инцидентом в Керченском проливе. Другое дело возбудили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре Украины за хищение средств компании "Центрэнерго". Экс-президент заявил, что уголовные дела против него инициировали «враги Украины».
ИСТОЧНИК KP.RU