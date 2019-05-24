2019-05-24T17:14:00+03:00
В мире

Порошенко стал фигурантом третьего уголовного дела

Экс-президент Украины Петр Порошенко подозревают в отмывании 300 млн долларов
Григорий ЛЕОРДА
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Бывший президент Украины Петр Порошенко.Бывший президент Украины Петр Порошенко.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Петр Порошенко стал фигурантом очередного, уже третьего, уголовного дела. Государственное бюро расследований начало производство по делу по факту легализации 300 миллионов долларов США. Об этом в сообщил юрист, который стал автором заявления на пятого президента Украины.

"Сегодня ГБР зарегистрировало новое уголовное производство и начало расследование по факту легализации Порошенко преступных доходов при офшорных манипуляциях на сумму 300 млн долларов США по сделке продажи завода «Кузни на Рыбальском»", - написал Юрий Портнов.

Ранее по заявлению все того же Портнова Государственное бюро расследований начало следствие по делу о государственной измене в связи с инцидентом в Керченском проливе. Другое дело возбудили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре Украины за хищение средств компании "Центрэнерго". Экс-президент заявил, что уголовные дела против него инициировали «враги Украины».

ИСТОЧНИК KP.RU

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