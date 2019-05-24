КНДР: возобновление переговоров с Вашингтоном - отдаленная перспектива

СЕГОДНЯ 15:45 2019-05-24T15:45:04+03:00

В МИД Северной Корее заявили, что для продолжения диалога Соединённые Штаты должны отказать от своих прежних политических взглядов [видео]

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Если Соединенные Штаты не изменят свои политические взгляды, то возобновление переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном — очень далекая перспектива. Соответствующие заявление сделал представитель МИД КНДР, отметив, что со своей стороны Северная Корея сделал все необходимое и именно США виноваты в срыве переговоров в Ханое.

«Перспектива возобновления переговоров КНДР с США и решения проблемы ядерного вооружения останется очень отдаленной, если США не откажутся от прежних политических взглядов и не предпримут новых встречных шагов», - сказал представитель МИД Серверной Кореи, отметив, что недоверие со стороны США и «их откровенно враждебное поведение не могут не вызывать раздражения, и КНДР придется выбрать такую же модель поведения». «Таким образом, США демонстрируют свою недобросовестную и однобокую позицию», - подчеркнул он

Представитель корейского внешнеполитического ведомства добавил, что со своей стороны Северная Корея приостановила ядерные испытания и пуски баллистических ракет, «предприняв все меры для выстраивания доверительных отношений с США». «Однако ответных шагов со стороны Вашингтона мы не увидели», - заявил он.

Напомним, второй в истории саммит США-КНДР состоялся в Ханое 27 февраля этого года. Сайт kp.ru сообщал, что лидеры стран поддержали возможное обоюдное открытие представительств в КНДР и США. Однако позже американский президент Дональд Трамп рассказал о досрочно завершившемся саммите в Вьетнаме и заявил, что Соединённые Штаты пока не будет подписывать соглашение с Северной Кореей. Однако позже глава Белого дома не раз заявлял о намерении продолжения диалога.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694581" frameborder="0"></iframe> Трамп и Ким Чен Ын на саммите в Ханое.

ИСТОЧНИК KP.RU