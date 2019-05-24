Филарет отказался подписывать устав "новой церкви" Украины

СЕГОДНЯ 15:49 2019-05-24T15:50:25+03:00

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Экс-глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко отказался подписывать устав "новой" церковной структуры. Об этом сообщил предстоятель так называемой Православной церкви Украины Епифаний Думенко.

"Мы приняли решение, что ПЦУ будет руководствоваться священным писанием, священным преданием и тем уставом, который был принят 15 декабря тут в стенах Софии Киевской. Печально, что последнее решение не было подписано только одним членом - патриархом Филаретом", - рассказал Епифаний.

По его словам, члены "синода" пытались донести до Филарета тот факт, что его раскольнической структуры больше не существует, но переубедить "патриарха" не удалось.

"Филарет заявил, что то, что он обнародовал, о том он свидетельствовал и на заседании священного синода. То есть что существует Киевский патриархат и он не снят с регистрации", - сказал Епифаний на брифинге, который транслировался на телеканале "1+1".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Денисенко обвинил главу "новой церкви" в нарушении договоренностей, достигнутых на "Соборе" в конце прошлого года. Тогда стороны решили сделать Епифания главой ПЦУ, а Филарет должен был стать ее руководителем.

ИСТОЧНИК KP.RU