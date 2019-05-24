Медведчук заявил, что отказывается участвовать в переговорах по Донбассу

СЕГОДНЯ 16:07 2019-05-24T16:07:39+03:00

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Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил том, что он не может участвовать в переговорах по Донбассу, поскольку не принимает позицию действующего президента Украины Владимира Зеленского, которая противоречит его плану автономии.

«Я не могу представлять интересы новой власти в переговорах с Россией с учетом позиции господина Зеленского по следующим принципиальным для меня вопросам, которые я отстаивал и буду отстаивать. Я выступаю за возвращение Донбасса на Украину, а Украины в Донбасс», - пояснив, что позиция Зеленского, которую он сформулировал, «полностью противоречит» его «мирному плану, предусматривающему автономию для этих территорий».

Напомним, ранее Медведчук просил Зеленского пойти на «сделку с Москвой», заявляя, что таким образом можно будет вернуть Донбасс в состав Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU