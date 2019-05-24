В Кремле назвали цель отправки российских военных специалистов в Конго

СЕГОДНЯ 16:08 2019-05-24T16:10:02+03:00

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Российские военные специалисты отправятся в Республику Конго с целью обслуживания поставленных ранее вооружений и другой техники. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в Кремле был заключен контракт, согласно которому в африканскую республику будут направлены наши специалисты. Они помогут своим коллегам в Конго заниматься обслуживанием и ремонтом российской, а также советской техники, чтобы она могла прослужить дольше.

"Речь идет о специалистах, которые приедут для обслуживания ранее поставленной в Конго военной техники и специального имущества", - подтвердил Песков.

По его словам, многие единицы данного оборудования могут использоваться и дальше при наличии соответствующего сервиса и соблюдении правил эксплуатации. Целью российских специалистов будет создание таких условий, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU