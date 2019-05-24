Запрет уличных табло с курсами валют вступил в силу
В пятницу, 24 мая, вступил в силу предложенный Центробанком России запрет коммерческим банкам вывешивать уличные электронные табло с курсами валют, а также аналогичные щиты, стенды и перетяжки.
Соответствующий документ появился на сайте ЦБ 23 апреля и вступил в силу через 30 дней после опубликования.
Информационные табло теперь можно размещать только внутри помещения, в котором находится кредитная организация или ее филиал. При этом запрет не распространяется на иную информацию, такую как виды валют.
Напомним, что предложенный проект о запрете табло с курсами валют был предложен Центробанкам еще в феврале прошлого года. В декабре 2018 Президент России Владимир Путин одобрил запрет уличных табло с курсами валют и подписал закон, который дает Банку России право устанавливать новые требования к вывескам обменных пунктов.
ИСТОЧНИК KP.RU