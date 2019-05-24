Запрет уличных табло с курсами валют вступил в силу

СЕГОДНЯ 16:20 2019-05-24T16:20:58+03:00

Теперь информационные табло можно размещать только внутри помещения кредитных организаций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Теперь информационные табло можно размещать только внутри помещения кредитных организаций

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В пятницу, 24 мая, вступил в силу предложенный Центробанком России запрет коммерческим банкам вывешивать уличные электронные табло с курсами валют, а также аналогичные щиты, стенды и перетяжки.

Соответствующий документ появился на сайте ЦБ 23 апреля и вступил в силу через 30 дней после опубликования.

Информационные табло теперь можно размещать только внутри помещения, в котором находится кредитная организация или ее филиал. При этом запрет не распространяется на иную информацию, такую как виды валют.

Напомним, что предложенный проект о запрете табло с курсами валют был предложен Центробанкам еще в феврале прошлого года. В декабре 2018 Президент России Владимир Путин одобрил запрет уличных табло с курсами валют и подписал закон, который дает Банку России право устанавливать новые требования к вывескам обменных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU