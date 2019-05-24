Перед последним звонком выпускные платья дешевеют

СЕГОДНЯ 16:54 2019-05-24T16:54:42+03:00

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C приближением последнего звонка, который состоится субботу, 25 мая, стоимость выпускных платьев снижается. Такие данные предоставил сервис объявлений Юла, который узнал во сколько обойдется покупка наряда выпускницы и когда его выгоднее всего покупать.

К маю по сравнению с началом года продажи выпускных нарядов увеличились в 3 раза, как и число желающих их продать. С увеличением предложения начинаются снижаться цены. Так, в январе платья можно было купить в среднем за 4 320 рублей, в апреле - за 3 730 рублей, что на 14% дешевле. Оказалось, что самые дорогие выпускные наряды можно купить в Липецке, где в средним они стоят 7 080 рублей, а также во Владивостоке (6 370 рублей) и Воронеже (6 090 рублей).

Сервис объявлений обнаружил, что зачастую платья перепродают, так и не надев. Чаще всего такое случается в российской столице. Почти треть платьев, которые продаются в Москве на Юле, оказались с пометкой «новое» (31%), а также и в Санкт-Петербурге (30%) и в Севастополь, Сочи, Ставрополе (по 29%).

Ранее сайт kp.ru подробно писал о нарядах для выпускниц России, собрав рекомендации бьюти-специалистов по выбору платья, которые помогут юным леди 9-11 классов выглядеть неотразимо на празднике.

ИСТОЧНИК KP.RU