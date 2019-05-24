Заслуженный учитель РФ призвал не расследовать БДСМ-флешмоб в школе
Последние звонки прокатались по стране. Ученики прощаются со школой и готовятся сдавать экзамены. Во одной из школ Владивостока церемония прощания оказалась своеобразной- школьники устроили БДСМ-флешмоб. Длилось действо всего несколько минут, но последствия могут быть суровыми.
Директор учебного заведения Галина Пугина заявила, что увольняется по собственному желанию. А вот коллеги женщины из других сегодня страны не видят в случившемся ничего особенно страшного.
Заслуженный учитель России, директор центра образования №109 Москвы Евгений Ямбург призвал не наказывать одиннадцатиклассников, устроивших БДСМ-флешмоб. Все случившееся он назвал своеобразной формой «монстрации».
Видео последнего звонока с БДСМ и «полицией» в школе Владивостока.
- Как умеют, что видели, услышали где-то, то они и сделали. Конечно, есть недоработка школы есть. Но, с другой стороны, хватит уже запугивать школой детей. Увольнениями и расследованиями мы настроим детей против органов власти. Они только начинают жить и с самого начала будут настроены негативно,- сказал ИА «НСН» Евгений Ямбург.
Педагог отметил, что починную голову меч не сечет. Все что произошло должно стать предметом школьного разбирательства, не стоит выносить это на всю страну.
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ИСТОЧНИК KP.RU