Заслуженный учитель РФ призвал не расследовать БДСМ-флешмоб в школе

СЕГОДНЯ 17:30 2019-05-24T17:30:50+03:00

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Последние звонки прокатались по стране. Ученики прощаются со школой и готовятся сдавать экзамены. Во одной из школ Владивостока церемония прощания оказалась своеобразной- школьники устроили БДСМ-флешмоб. Длилось действо всего несколько минут, но последствия могут быть суровыми.

Директор учебного заведения Галина Пугина заявила, что увольняется по собственному желанию. А вот коллеги женщины из других сегодня страны не видят в случившемся ничего особенно страшного.

Заслуженный учитель России, директор центра образования №109 Москвы Евгений Ямбург призвал не наказывать одиннадцатиклассников, устроивших БДСМ-флешмоб. Все случившееся он назвал своеобразной формой «монстрации».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/710753" frameborder="0"></iframe> Видео последнего звонока с БДСМ и «полицией» в школе Владивостока.

- Как умеют, что видели, услышали где-то, то они и сделали. Конечно, есть недоработка школы есть. Но, с другой стороны, хватит уже запугивать школой детей. Увольнениями и расследованиями мы настроим детей против органов власти. Они только начинают жить и с самого начала будут настроены негативно,- сказал ИА «НСН» Евгений Ямбург.

Педагог отметил, что починную голову меч не сечет. Все что произошло должно стать предметом школьного разбирательства, не стоит выносить это на всю страну.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/710736" frameborder="0"></iframe> В школе Владивостока выпускники устроили вечеринку в вызывающих нарядах.

Последний звонок с БДСМ и «полицией»: в школе Владивостока выпускники устроили вечеринку в вызывающих нарядах

Разразился громкий скандал, из-за которого директор школы намерена уволиться, а школьниками заинтересовалась полиция (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU