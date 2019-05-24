Хоккеист Яшин спрогнозировал удачную игру нашей сборной в полуфинале на ЧМ в Словении

СЕГОДНЯ 17:38 2019-05-24T17:39:41+03:00

Россия - США 4:3 видеообзор четвертьфинал чемпионата мира по хоккею 2019 23 мая 2019. Видеообзор матча чемпионата мира по хоккею 2019 Россия - США 4:3

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Сборная России встретится в полуфинале со сборной ФинляндииФото: REUTERS

25 мая российская сборная по хоккею выйдет на лёд в Словении. В рамках полуфинала ЧМ по хоккею, соперниками нашей команды станет сборная из Финляндии. Призер Олимпийских игр, чемпион мира 1993 года, хоккеист Алексей Яшин уверен, что у россиян есть хорошие шансы на победу.

- Представленная нами команда самая сильная по составу, по таланту, по мастерству, поэтому все будет зависеть от нас. Можно сыграть дисциплинировано. Я думаю, что каких-то проблем не должно быть,— сказал Алексей Яшин ИА «НСН».

Обсуждать соперников и гадать «кто выгодный, кто невыгодный» не стоит, нужно просто готовиться к игре, уверен спортсмен.

В четвертьфинале Россия обыграла команду США со счетом 4:3. Финны встречались со Швецией и в овертайме забросили решающую шайбу, счёт встречи 5:4. Вторую полуфинальную пару составят Чехия и Канада. Финальные встречи пройдут 26 мая.

Россия - США 23 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала чемпионата мира по хоккею 2019

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ИСТОЧНИК KP.RU