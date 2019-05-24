МИД РФ предостерег россиян от посещения людных мест во Франции

СЕГОДНЯ 17:49 2019-05-24T17:49:36+03:00

В субботу, 25 мая, в крупных городах этой республики возобновятся протесты "желтых жилетов"

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Министерство иностранных дел РФ обратилось к находящимся на территории Франции россиянам с призывом избегать людных мест в грядущие выходные.

Дело в том, что в субботу, 25 мая, во всех крупных городах этой европейской страны возобновятся массовые протесты членов движения "желтые жилеты". Такие акции в большинстве случаев перерастают в беспорядки и столкновения с сотрудниками полиции.

"25 мая в Париже и других крупных городах планируются очередные акции движения "желтые жилеты"; рекомендуется избегать мест массового скопления людей", - говорится в сообщении, опубликованном на странице МИД в Twitter.

Сайт kp.ru писал о том, что в этих протестных акциях часто страдают люди. Так, ранения получали даже сотрудники российских СМИ, в частности телеканала Russia Today.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704380" frameborder="0"></iframe> «Желтые жилеты» устроили в Париже пожар и погром.Участники протестного движения поджигали на своем пути автомобили и вступили в стычку с полицией

ИСТОЧНИК KP.RU