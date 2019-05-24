2019-05-24T17:50:19+03:00
Общество

В Финляндии установили памятник бойцам лыжного батальона Красной Армии

Монумент увековечил память архангельцев, погибших в советско-финляндской войне 1940 года
Ирина СУХАНОВА
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В Финляндии в поселке Палоахо рядом с городом Кухмо появился монумент, увековечивший память архангельских лыжников, погибших здесь в феврале 1940 года. Памятник посвящен бойцам и командирам 9-го отдельного лыжного батальона Красной Армии, не вернувшимся с советско-финляндской войны. Деньги на установку монумента выделило Российское военно-историческое общество. Часть средств перечислили Архангельский ЦБК и предприятие «АГД Даймондс».

Авторы проекта разделили трехметровую стелу разломом, очертания которого по форме напоминают линию фронта между СССР и Финляндией.

- Идея создания памятника зародилась после того, как архангельские поисковики во время экспедиций на территории Финляндии нашли и подняли останки погибших, – рассказал губернатор Архангельской области Игорь Орлов. – Мы получили поддержку в Министерстве иностранных дел России. К реализации проекта лично подключился председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов. Всемерная поддержка была оказана посольством России в Финляндии.

В Архангельске погибших лыжников называют «пропавшим батальоном». Он был сформирован в 1939 году почти целиком из добровольцев, жителей Архангельской области. В него записывались лучшие — политически грамотные, образованные и умеющие ходить на лыжах. После месяца подготовки батальон направили через границу на помощь частям 54-й стрелковой дивизии, окруженным в районе Кухмо. Неопытные бойцы в первые же дни попали в засаду и полегли.

- Сегодня есть государства, в которых позволяются нечеловеческие противоестественные поступки – разрушать памятники. Поэтому особенно ценно то, что Россия и Финляндия вместе отдают дань памяти солдатам, служившим Родине, и тем самым создают символы, объединяющие людей в наших странах, - подчеркнул глава Архангельской области Игорь Орлов.

Во время нескольких экспедиций архангельские поисковики привезли на родину останки 146 солдат. Еще несколько сотен лыжников по-прежнему лежат в финской земле, поисковые экспедиции будут продолжены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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