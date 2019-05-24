2019-05-24T18:00:26+03:00
Происшествия

Последнюю пациентку, пострадавшую в авиакатастрофе с "Суперджетом", выписали из НИИ Вишневского

В НИИ Склифосовского продолжают оказывать помощь гражданке Украины, которая получила самые серьезные травмы [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Тем временем Следственный комитет продолжает расследование причин авиакатастрофы. Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАССТем временем Следственный комитет продолжает расследование причин авиакатастрофы. Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС
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В пятницу, 24 мая, из НИИ Вишневского была выписана последняя пациентка из числа доставленных сюда пассажиров самолет SSJ 100. Напомним, борт загорелся после аварийной посадки в аэропорту "Шереметьево" 5 мая. На месте ЧП погибли 41 человек. Девять человек были госпитализированы в столичные клиники. В НИИ Вишневского находились четыре пациента. Двое их них были в тяжелом состоянии. Все пострадавшие успешно прошли курс лечения от ожогов. Им даны рекомендации по продолжению курса реабилитации на дому.

Тем временем в НИИ Склифосовского продолжают бороться за жизнь гражданки Украины, которую с первых дней считали самой тяжелой из всех пострадавших.

- На сегодняшний день в НИИ Склифосовского осталась единственная пациентка из тех, кто поступил 5 мая после трагедии. Она находится в сознании, активна. Проходит период отучения от вспомогательной респираторной поддержки. Без инфекционных осложнений, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе Минздрава.

Уже в ближайшее время все пострадавшие в авиакатастрофе смогут бесплатно пройти курс реабилитации в санаториях России.

Тем временем Следственный комитет продолжает расследование причин авиакатастрофы. В качестве основных рассматривают три версии: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и техперсонала, неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.

На заседании правительства 7 мая министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что семьям погибших выплатят по девять миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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