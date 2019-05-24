Зеленский провел встречу с членами СБУ и представителями Украины в контактной группе

СЕГОДНЯ 17:57 2019-05-24T17:57:20+03:00

В ближайшее время может быть определен состав новой украинской команды минских групп

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Руководство СБУ и представители Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе провели встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, проинформировав его о ходе работе. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, отметив надежду, что «в ближайшее время новая команда определится с новыми участниками минских групп».

«Состоялась встреча представителей украинской гуманитарной группы ТКГ в Минске с новоизбранным президентом Зеленским, на которой также присутствовали руководство СБУ и объединенного центра по вопросам пропавших без вести и заложников. Проинформировали о работе гуманитарной группы, деталях переговоров, позициях, которые отстаивали, фамилиях и списках заложников и пропавших, другой проблематике», - написала Геращенко в Facebook, отметив, что надеятся на

Накануне, в пятницу, 24 мая, Лидер партии «Оппозиционная платформа» Виктор Медведчук заявил том, что он не может участвовать в переговорах по Донбассу, отметив свое нежелание представлять интересы новой украинской власти.

ИСТОЧНИК KP.RU