2019-05-24T17:57:20+03:00
Политика

Зеленский провел встречу с членами СБУ и представителями Украины в контактной группе

В ближайшее время может быть определен состав новой украинской команды минских групп
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Зеленский провел встречу с членами СБУ и представителями Украины в контактной группеЗеленский провел встречу с членами СБУ и представителями Украины в контактной группеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Руководство СБУ и представители Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе провели встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, проинформировав его о ходе работе. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, отметив надежду, что «в ближайшее время новая команда определится с новыми участниками минских групп».

«Состоялась встреча представителей украинской гуманитарной группы ТКГ в Минске с новоизбранным президентом Зеленским, на которой также присутствовали руководство СБУ и объединенного центра по вопросам пропавших без вести и заложников. Проинформировали о работе гуманитарной группы, деталях переговоров, позициях, которые отстаивали, фамилиях и списках заложников и пропавших, другой проблематике», - написала Геращенко в Facebook, отметив, что надеятся на

Накануне, в пятницу, 24 мая, Лидер партии «Оппозиционная платформа» Виктор Медведчук заявил том, что он не может участвовать в переговорах по Донбассу, отметив свое нежелание представлять интересы новой украинской власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Помпео отправится в турне по странам Европы
Порошенко пообещал и дальше "тянуть плуг" Украины в НАТО
Гройсман создаст свою политическую партию
Глава МИД Великобритании вступает в борьбу за пост премьер-министра
94% россиян слышали про акцию «Бессмертный полк»
Прокуратура Лиона начала расследование в связи со взрывом
Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера в Донбассе
Под Киевом похитили сотрудницу прокуратуры
Путин обновил состав комиссии по строительству космодрома Восточный
Минобороны РФ: Госдеп пытается навязать очередную ложь про химатаки в Идлибе
Во французском Лионе прогремел взрыв
Трамп согласился отправить на Ближний Восток несколько тысяч солдат
Москва готова работать с любимым преемником Терезы Мэй
Нацбанк Украины оценил затраты на роспуск Рады в $300-400 млн