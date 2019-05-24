Ритейлеры предупредили о возможном росте цен из-за дорогого эквайринга

СЕГОДНЯ 18:28 2019-05-24T18:28:24+03:00

Это произойдет из-за того, что комиссии по безналичным платежам, которые платит магазин банкам, слишком велики

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Российские ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что в скором времени в магазинах могут вырасти цены, а распространение безналичных платежей сократится, так как торговым сетям становится невыгодно принимать к оплате банковские карты.

Дело в высокой комиссии за эквайринг, которые устанавливают банки. На сегодняшний день с каждой покупки, оплаченной по безналу, магазин переводит до нескольких процентов банку. Соответствующее обращение было составлено Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ). Документ направлен в адрес Ассоциации банков России.

Ритейлеры аргументируют невозможность платить столь высокие комиссии тем, что их прибыль и так снижается. За 2018 год продавцы недополучили 7,4% из-за оплаты банковских терминалов, которые установленных на кассах. В целом же «оплата банковскими картами обходится организациям торговли в четыре раза дороже, чем прием наличных денежных средств с последующей их инкассацией». Это делает невыгодным прием банковских карт и вернет предприятия торговли к наличным расчетам.

В свою очередь финансовые организации отвечают, что если снизить проценты на эквайринг, тогда придется увеличить процент по другим продуктам, например кредитным картам.

В ЦБ знают о данной проблеме и отмечают, что тарифы на эквайринг должны быть снижены, хотя бы на социально значимые товары и крупные покупки, пишет газета "Известия".

С жалобами на слишком высокие тарифы по эквайрингу продавцы обращались даже к президенту. Кремль и глава государства вмешиваться в данную ситуацию не могут, но Владимир Путин дал указание правительству и Центробанку подготовить предложения по улучшению ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU