2019-05-24T18:30:42+03:00
Общество

Росавиация одобрила строительство аэропорта «Сиверский» в Ленинградской области

Предполагается, что аэродром будет использоваться для лоукостеров и грузовых самолетов
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Минтранс России и Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) одобрили размещение нового аэропорта возле поселка Сиверский Гатчинского района Ленинградской области. Об этом 24 мая сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

- Одобрение федеральным центром стратегического проекта позволяет перейти к активным действиям по его реализации, - рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - В ближайшее время будут разграничены территории военного и гражданского использования и сформирован земельный участок для инвестпроекта по строительству грузового и лоукостерного хаба.

Военный аэродром «Сиверский» был построен в 1937 году для эксплуатации истребителей и бомбардировщиков. В 1970 году здесь появилась взлётно-посадочная полоса с искусственным покрытием. Проект передачи аэропорта в ведение Ленинградской области для строительства современного пассажирского и транспортного хаба в регионе реализуется с 2016 года. Проект курирует управление по транспорту Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Помпео отправится в турне по странам Европы
Порошенко пообещал и дальше "тянуть плуг" Украины в НАТО
Гройсман создаст свою политическую партию
Глава МИД Великобритании вступает в борьбу за пост премьер-министра
94% россиян слышали про акцию «Бессмертный полк»
Прокуратура Лиона начала расследование в связи со взрывом
Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера в Донбассе
Под Киевом похитили сотрудницу прокуратуры
Путин обновил состав комиссии по строительству космодрома Восточный
Минобороны РФ: Госдеп пытается навязать очередную ложь про химатаки в Идлибе
Во французском Лионе прогремел взрыв
Трамп согласился отправить на Ближний Восток несколько тысяч солдат
Москва готова работать с любимым преемником Терезы Мэй
Нацбанк Украины оценил затраты на роспуск Рады в $300-400 млн