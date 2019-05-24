Росавиация одобрила строительство аэропорта «Сиверский» в Ленинградской области

СЕГОДНЯ 18:30 2019-05-24T18:30:42+03:00

Предполагается, что аэродром будет использоваться для лоукостеров и грузовых самолетов

Изменить размер текста: A A

Минтранс России и Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) одобрили размещение нового аэропорта возле поселка Сиверский Гатчинского района Ленинградской области. Об этом 24 мая сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

- Одобрение федеральным центром стратегического проекта позволяет перейти к активным действиям по его реализации, - рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - В ближайшее время будут разграничены территории военного и гражданского использования и сформирован земельный участок для инвестпроекта по строительству грузового и лоукостерного хаба.

Военный аэродром «Сиверский» был построен в 1937 году для эксплуатации истребителей и бомбардировщиков. В 1970 году здесь появилась взлётно-посадочная полоса с искусственным покрытием. Проект передачи аэропорта в ведение Ленинградской области для строительства современного пассажирского и транспортного хаба в регионе реализуется с 2016 года. Проект курирует управление по транспорту Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU