2019-05-24T18:48:38+03:00
Политика

Глава Генштаба ВСУ не видит военного варианта разрешения конфликта в Донбассе

При этом заниматься переговорами Руслан Хомчак также не намерен
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Новый глава Генштаба ВСУ не видит возможности освобождения Донбасса военным путемНовый глава Генштаба ВСУ не видит возможности освобождения Донбасса военным путемФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Новый глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак не видит "чисто военного" способа разрешения конфликта на юго-востоке страны.

Об этом сам генерал сказал, комментируя слова бывшего командующего так называемой Операции объединенных сил в Донбассе Сергея Наева. Тот ранее заявлял, что может вернуть Киеву неподконтрольные ему территории менее чем за сутки.

"Чисто военного варианта я не вижу. Наев является моим заместителем, но я его еще не видел, он в отпуске сейчас. Я ему задам этот вопрос, как он это видит", - цитирует УНИАН Хомчака.

При этом глава Генштаба подчеркнул, что выступает против всяких переговоров, поскольку является военным человеком. По словам генерала, заниматься такими вопросами должны дипломаты.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Хомчак высказался также о потере Крыма. Начальник штаба считает, что Украины уже давно лишилась полуострова.

Речь Владимира Зеленского на инаугурации: новый президент Украины пообещал вернуть Донбасс.Зеленский потребовал не вешать его портреты в кабинетах. И раздал ещё много всяких обещаний на церемонии инаугурации. Но сможет ли новый президент Украины сделать так, чтобы граждане его страны «не плакали»?

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Помпео отправится в турне по странам Европы
Порошенко пообещал и дальше "тянуть плуг" Украины в НАТО
Гройсман создаст свою политическую партию
Глава МИД Великобритании вступает в борьбу за пост премьер-министра
94% россиян слышали про акцию «Бессмертный полк»
Прокуратура Лиона начала расследование в связи со взрывом
Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера в Донбассе
Под Киевом похитили сотрудницу прокуратуры
Путин обновил состав комиссии по строительству космодрома Восточный
Минобороны РФ: Госдеп пытается навязать очередную ложь про химатаки в Идлибе
Во французском Лионе прогремел взрыв
Трамп согласился отправить на Ближний Восток несколько тысяч солдат
Москва готова работать с любимым преемником Терезы Мэй
Нацбанк Украины оценил затраты на роспуск Рады в $300-400 млн