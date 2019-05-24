Глава Генштаба ВСУ не видит военного варианта разрешения конфликта в Донбассе

СЕГОДНЯ 18:32 2019-05-24T18:48:38+03:00

При этом заниматься переговорами Руслан Хомчак также не намерен

Изменить размер текста: A A

Новый глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак не видит "чисто военного" способа разрешения конфликта на юго-востоке страны.

Об этом сам генерал сказал, комментируя слова бывшего командующего так называемой Операции объединенных сил в Донбассе Сергея Наева. Тот ранее заявлял, что может вернуть Киеву неподконтрольные ему территории менее чем за сутки.

"Чисто военного варианта я не вижу. Наев является моим заместителем, но я его еще не видел, он в отпуске сейчас. Я ему задам этот вопрос, как он это видит", - цитирует УНИАН Хомчака.

При этом глава Генштаба подчеркнул, что выступает против всяких переговоров, поскольку является военным человеком. По словам генерала, заниматься такими вопросами должны дипломаты.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Хомчак высказался также о потере Крыма. Начальник штаба считает, что Украины уже давно лишилась полуострова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/710390" frameborder="0"></iframe> Речь Владимира Зеленского на инаугурации: новый президент Украины пообещал вернуть Донбасс.Зеленский потребовал не вешать его портреты в кабинетах. И раздал ещё много всяких обещаний на церемонии инаугурации. Но сможет ли новый президент Украины сделать так, чтобы граждане его страны «не плакали»?

ИСТОЧНИК KP.RU