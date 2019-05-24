Глава Генштаба ВСУ не видит военного варианта разрешения конфликта в Донбассе
Новый глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак не видит "чисто военного" способа разрешения конфликта на юго-востоке страны.
Об этом сам генерал сказал, комментируя слова бывшего командующего так называемой Операции объединенных сил в Донбассе Сергея Наева. Тот ранее заявлял, что может вернуть Киеву неподконтрольные ему территории менее чем за сутки.
"Чисто военного варианта я не вижу. Наев является моим заместителем, но я его еще не видел, он в отпуске сейчас. Я ему задам этот вопрос, как он это видит", - цитирует УНИАН Хомчака.
При этом глава Генштаба подчеркнул, что выступает против всяких переговоров, поскольку является военным человеком. По словам генерала, заниматься такими вопросами должны дипломаты.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее Хомчак высказался также о потере Крыма. Начальник штаба считает, что Украины уже давно лишилась полуострова.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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