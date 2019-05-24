Москва готова работать с любимым преемником Терезы Мэй

СЕГОДНЯ 19:01 2019-05-24T19:11:13+03:00

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Москва готова работать с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй до ее ухода в отставку, а также с любым политиком, который станет ее преемником. Соответствующие заявление сделали посол России в Лондоне Александр Яковенко

«Несмотря на то, что сама Мэй внесла существенный личный вклад в нынешнюю деградацию российско-британских отношений, Россия готова работать как с нынешней главой кабинета до ее фактического ухода, так и с любым политиком, который впоследствии встанет во главе правительства в результате принятых здесь процедур», - цитирует ТАСС слова представителя дипведомства, который подчеркнул, что уход премьер-министра в отставку и подбор ее преемника - внутреннее дело Великобритании.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 24 мая, Тереза Мэй сообщила о решении покинуть пост премьер-министра, а также лидера Консервативной и юнионистской партии 7 июня этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU