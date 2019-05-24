Финансовый омбудсмен усомнился, что цены в магазинах вырастут из-за высокого эквайринга

СЕГОДНЯ 18:49 2019-05-24T18:49:03+03:00

Экономист усомнился, что цены будут расти из-за высокого эквайринга, а вот из-за инфляции очень даже будут Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Ритейлеры заявляют, что если цены на обслуживание банковских терминалов для оплаты по безналу не снизятся, то товары будут дорожать, иначе продавцы понесут убытки. Ученый-экономист и финансовый омбудсмен Павел Медведев отметил, что ритейлеры недоговаривают: цены растут вовсе не из-за невыгодного эквайринга, а из-за инфляции и сезонного фактора.

- Рост цен и есть проявление инфляции, никому от этого не выгодно. Высокие комиссии действительно могут повлиять, так как платится процент от суммы каждого чека, но повышение будет очень несущественным. Все расходы всегда перекладываются на конечного потребителя, то есть на гражданина. Все таки, концентрировать внимание на этих тратах несправедливо — это очень небольшая часть расходов, - говорит экономист.

В данном заявлении продавцов он видит несколько иной смысл – они подготовились к подъему цен и хотят переложить на кого-то ответственность, - прокомментировал ФАН Павел Медведев.

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ИСТОЧНИК KP.RU