Нацбанк Украины оценил затраты на роспуск Рады в $300-400 млн

СЕГОДНЯ 18:56 2019-05-24T18:56:18+03:00

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Затраты на роспуск Верховной Рады составят около 300-400 миллионов долларов. Такие подсчеты привел первый заместитель главы совета Национального банка Украины Тимофей Милованов.

"По поводу роспуска парламента — да, роспуск обойдётся налогоплательщикам в $300—400 млн. Почему? Потому что теперь одалживать придётся под другие проценты", - написал он в комментариях под своим постом в Facebook.

Милованов выразил уверенность в том, что скоро в мире случится глобальный экономический кризис, и тогда стоимость валюты для Украины возрастет в несколько раз.

"Поэтому макроэкономическая стабильность, структурные реформы, технократическое правительство и программа МВФ (Международного валютного фонда - прим. ред.) нам критически важны", — подчеркнул замглавы Нацбанка.

Сайт kp.ru писал о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента в день своей инаугурации, 20 мая. Депутаты такое решение посчитали незаконный и обратились в Конституционный суд с иском.

ИСТОЧНИК KP.RU