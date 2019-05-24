Нацбанк Украины оценил затраты на роспуск Рады в $300-400 млн
Затраты на роспуск Верховной Рады составят около 300-400 миллионов долларов. Такие подсчеты привел первый заместитель главы совета Национального банка Украины Тимофей Милованов.
"По поводу роспуска парламента — да, роспуск обойдётся налогоплательщикам в $300—400 млн. Почему? Потому что теперь одалживать придётся под другие проценты", - написал он в комментариях под своим постом в Facebook.
Милованов выразил уверенность в том, что скоро в мире случится глобальный экономический кризис, и тогда стоимость валюты для Украины возрастет в несколько раз.
"Поэтому макроэкономическая стабильность, структурные реформы, технократическое правительство и программа МВФ (Международного валютного фонда - прим. ред.) нам критически важны", — подчеркнул замглавы Нацбанка.
Сайт kp.ru писал о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента в день своей инаугурации, 20 мая. Депутаты такое решение посчитали незаконный и обратились в Конституционный суд с иском.
ИСТОЧНИК KP.RU
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