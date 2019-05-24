2019-05-24T18:56:18+03:00
Политика

Нацбанк Украины оценил затраты на роспуск Рады в $300-400 млн

Платить за досрочное обновление парламента придется налогоплательщикам
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Эксперт оценил подсчёты НБУ о стоимости роспуска РадыЭксперт оценил подсчёты НБУ о стоимости роспуска РадыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Затраты на роспуск Верховной Рады составят около 300-400 миллионов долларов. Такие подсчеты привел первый заместитель главы совета Национального банка Украины Тимофей Милованов.

"По поводу роспуска парламента — да, роспуск обойдётся налогоплательщикам в $300—400 млн. Почему? Потому что теперь одалживать придётся под другие проценты", - написал он в комментариях под своим постом в Facebook.

Милованов выразил уверенность в том, что скоро в мире случится глобальный экономический кризис, и тогда стоимость валюты для Украины возрастет в несколько раз.

"Поэтому макроэкономическая стабильность, структурные реформы, технократическое правительство и программа МВФ (Международного валютного фонда - прим. ред.) нам критически важны", — подчеркнул замглавы Нацбанка.

Сайт kp.ru писал о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента в день своей инаугурации, 20 мая. Депутаты такое решение посчитали незаконный и обратились в Конституционный суд с иском.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Посольство РФ сообщило, что россияне не пострадали при взрыве в Лионе
Помпео отправится в турне по странам Европы
Порошенко пообещал и дальше "тянуть плуг" Украины в НАТО
Гройсман создаст свою политическую партию
Глава МИД Великобритании вступает в борьбу за пост премьер-министра
94% россиян слышали про акцию «Бессмертный полк»
Прокуратура Лиона начала расследование в связи со взрывом
Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера в Донбассе
Под Киевом похитили сотрудницу прокуратуры
Путин обновил состав комиссии по строительству космодрома Восточный
Минобороны РФ: Госдеп пытается навязать очередную ложь про химатаки в Идлибе
Во французском Лионе прогремел взрыв
Трамп согласился отправить на Ближний Восток несколько тысяч солдат
Москва готова работать с любимым преемником Терезы Мэй