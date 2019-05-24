Минобороны РФ: Госдеп пытается навязать очередную ложь про химатаки в Идлибе

СЕГОДНЯ 19:23 2019-05-24T19:23:42+03:00

В российском Министерстве обороны прокомментировали заявление Вашингтона о том, что сирийские правительственные войска могли применить химическое оружие Фото: REUTERS

В российском Министерстве обороны прокомментировали заявление Вашингтона о том, что сирийские правительственные войска могли применить химическое оружие

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Уже не вызывает удивления желание Госдепартамента Соединённых Штатов навязать миру ложь о признаках химической атаки в зоне деэскалации «Идлиб», однако особым цинизмом отличаются заявления Вашингтона относительно применения химического оружия сирийскими правительственными войсками 19 мая. Соответствующие заявление сделал в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков

«Стремление Госдепартамента США навязать миру очередную ложь о каких-то признаках химической атаки в зоне деэскалации "Идлиб" уже не вызывает недоумения», - сказал Конашенков, подчеркнув «особый цинизм заявлению Госдепартамента о якобы произошедшей 19 мая химатаке в Сирии придают последовавшие публичные опровержения этой лжи даже британской "Обсерваторией по правам человека" и... мошенниками из "Белых касок"».

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в минувшую среду, 22 мая, в Госдепартаменте США заявили о том, что утром в воскресенье, 19 мая, сирийские правительственные войска могли применить химическое оружие на северо-западе Сирии, отметив, что Вашингтон продолжает собирать информацию по данному вопросу.

ИСТОЧНИК KP.RU