Минобороны РФ: Госдеп пытается навязать очередную ложь про химатаки в Идлибе
Уже не вызывает удивления желание Госдепартамента Соединённых Штатов навязать миру ложь о признаках химической атаки в зоне деэскалации «Идлиб», однако особым цинизмом отличаются заявления Вашингтона относительно применения химического оружия сирийскими правительственными войсками 19 мая. Соответствующие заявление сделал в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков
«Стремление Госдепартамента США навязать миру очередную ложь о каких-то признаках химической атаки в зоне деэскалации "Идлиб" уже не вызывает недоумения», - сказал Конашенков, подчеркнув «особый цинизм заявлению Госдепартамента о якобы произошедшей 19 мая химатаке в Сирии придают последовавшие публичные опровержения этой лжи даже британской "Обсерваторией по правам человека" и... мошенниками из "Белых касок"».
Как сообщал ранее сайт kp.ru, в минувшую среду, 22 мая, в Госдепартаменте США заявили о том, что утром в воскресенье, 19 мая, сирийские правительственные войска могли применить химическое оружие на северо-западе Сирии, отметив, что Вашингтон продолжает собирать информацию по данному вопросу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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