Во французском Лионе прогремел взрыв
Во французском городе Лион прогремел мощный взрыв. По меньшей мере шесть человек получили ранения.
Первые кадры с места взрыва в Лионе.Район оцеплен, стягиваются полицейские.
Известно, что инцидент произошел в пятницу, 24 мая, на пешеходной улице Виктора Гюго. Предполагается, что взрывное устройство было замаскировано под посылку. Неизвестные злоумышленники начинили ее гвоздями, болтами и другими мелкими металлическими предметами.
Место ЧП оцеплено полицейскими
Издание La Plume Libre уточняет, что на место происшествия уже прибыли полицейские, скорая помощь и сотрудники других экстренных служб. Район оцеплен. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, об их состоянии не сообщается.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее в пятницу мощный взрыв прогремел также в афганском городе Кабуле. Бомба сдетонировала возле одной из мечетей. Данные о пострадавших в этом инциденте уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU