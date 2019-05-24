2019-05-24T19:31:50+03:00
Происшествия

Во французском Лионе прогремел взрыв

Ранения получили не менее шести человек [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пострадали не менее шести человекПострадали не менее шести человекФото: ТАСС
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Во французском городе Лион прогремел мощный взрыв. По меньшей мере шесть человек получили ранения.

Первые кадры с места взрыва в Лионе.Район оцеплен, стягиваются полицейские.

Известно, что инцидент произошел в пятницу, 24 мая, на пешеходной улице Виктора Гюго. Предполагается, что взрывное устройство было замаскировано под посылку. Неизвестные злоумышленники начинили ее гвоздями, болтами и другими мелкими металлическими предметами.

Место ЧП оцеплено полицейскими

Место ЧП оцеплено полицейскими

Издание La Plume Libre уточняет, что на место происшествия уже прибыли полицейские, скорая помощь и сотрудники других экстренных служб. Район оцеплен. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, об их состоянии не сообщается.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в пятницу мощный взрыв прогремел также в афганском городе Кабуле. Бомба сдетонировала возле одной из мечетей. Данные о пострадавших в этом инциденте уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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