2019-05-24T19:30:19+03:00
Политика

Путин обновил состав комиссии по строительству космодрома Восточный

Соответствующее распоряжение появилось на портале правовой информации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин утвердил состав комиссии по вопросам строительства космодрома Восточный. Распоряжение было опубликовано в пятницу, 24 мая.

"Утвердить прилагаемый состав комиссии по вопросам строительства космодрома Восточный", - говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте уточняется, что в состав комиссии вошли 19 человек, в том числе вице-премьер РФ Виталий Мутко, генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, помощник президента страны Андрей Белоусов, командующий космическими войсками Александр Головко, заместитель министра обороны Тимур Иванов, а также министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее рядом с космодромом Восточный построили настоящий город будущего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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