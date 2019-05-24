Путин обновил состав комиссии по строительству космодрома Восточный
Президент России Владимир Путин утвердил состав комиссии по вопросам строительства космодрома Восточный. Распоряжение было опубликовано в пятницу, 24 мая.
"Утвердить прилагаемый состав комиссии по вопросам строительства космодрома Восточный", - говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.
В тексте уточняется, что в состав комиссии вошли 19 человек, в том числе вице-премьер РФ Виталий Мутко, генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, помощник президента страны Андрей Белоусов, командующий космическими войсками Александр Головко, заместитель министра обороны Тимур Иванов, а также министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее рядом с космодромом Восточный построили настоящий город будущего.
ИСТОЧНИК KP.RU