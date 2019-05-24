Под Киевом похитили сотрудницу прокуратуры

СЕГОДНЯ 19:43 2019-05-24T19:47:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Бориспольском районе Киевской области похитили сотрудницу прокуратуры, бывшую советницу генпрокурора Украины Юрия Луценко.

Инцидент произошел утром в пятницу, 24 мая, когда женщина находилась за рулем автомобиля. Машина марки Skoda перегородила дорогу ее Toyota, тем самым спровоцировав аварию. После этого сотрудницу прокуратуры затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Ее машина так и осталась стоять посередине дороги.

В связи с инцидентом в столичном регионе Украины был введен оперативный план "Сирена. Об этом сообщает портал "Информатор" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в мае было совершено нападение на 23-летнего помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова. Тело молодого человека обнаружили в съемной квартире. Во рту у него был галстук. Подозреваемые в совершении убийства уже задержаны.

ИСТОЧНИК KP.RU