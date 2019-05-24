Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера в Донбассе

СЕГОДНЯ 20:08 2019-05-24T20:08:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокурор Андреа Дзанончелли просит приговорить бойца украинского добровольческого батальона Виталия Маркива к 17 годам тюремного заключения. Следствие уверено, что именно он командовал войсками, которые в 2014 году обстреляли группу иностранных журналистов под Славянском.

Сайт kp.ru писал о том, что итальянский фоторепортер Андреа Андреа и его переводчик-россиянин Андрей Миронов погибли 24 мая в Донбассе. Еще одному фотографу, французу Вильяму Рогулену удалось выжить и позже он рассказал, что прицельный огонь велся со стороны позиций украинских войск.

Командующий этой группы военных был арестован в Италии в июне 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать. Выступая на очередном судебном заседании в итальянском городе Павия, прокурор попросил признать украинца виновным в гибели репортера, а также высказался за передачу под суд командира Маркива.

Вердикт первичной судебной инстанции будет объявлен 12 июля, передает ANSA.

ИСТОЧНИК KP.RU