94% россиян слышали про акцию «Бессмертный полк»
Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовал данные своего свежего исследования об акции «Бессмертный полк».
Напомним, акция проводится почти во всех населённых пунктах России, многих городах Европы и США. Потомки участников Великой Отечественной участвуют в шествии, неся фотографии своих родных - участников войны.
По полученным во время опроса данным, 94% россиян слышали о «Бессмертном полке». (Например, в 2015 году утвердительно на этот вопрос отвечали 86% респондентов, - Авт.).
16% опрошенных рассказали, что в этом году принимали участие в акции лично. При этом 15% - в своём населенном пункте, а 1% специально для этого куда-либо выезжали.
По данным ФОМ самый большой процент участвовавших в шествии «Бессмертного полка» жителей отмечается в городах с населением 50-250 тысяч человек - 23%. В сёлах - 18%. И лишь 5% москвичей признались, что 9 мая присоединились к «Бессмертному полку». Однако при этом в столице каждый год проходит самая массовая акция, собирающая сотни тысяч участников - движение по Тверской улице длится несколько часов.
60% опрошенных отметили, что в акции 2019 года принимали участие их родные, друзья или знакомые. По словам 23% респондентов, никто из их знакомых в акции не участвовал.
Социологический опрос ФОМ проводился 18 и 19 мая в 104 населенных пунктах 53 регионов России.
ИСТОЧНИК KP.RU