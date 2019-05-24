94% россиян слышали про акцию «Бессмертный полк»

СЕГОДНЯ 20:33 2019-05-24T20:33:27+03:00

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Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовал данные своего свежего исследования об акции «Бессмертный полк».

Напомним, акция проводится почти во всех населённых пунктах России, многих городах Европы и США. Потомки участников Великой Отечественной участвуют в шествии, неся фотографии своих родных - участников войны.

По полученным во время опроса данным, 94% россиян слышали о «Бессмертном полке». (Например, в 2015 году утвердительно на этот вопрос отвечали 86% респондентов, - Авт.).

16% опрошенных рассказали, что в этом году принимали участие в акции лично. При этом 15% - в своём населенном пункте, а 1% специально для этого куда-либо выезжали.

По данным ФОМ самый большой процент участвовавших в шествии «Бессмертного полка» жителей отмечается в городах с населением 50-250 тысяч человек - 23%. В сёлах - 18%. И лишь 5% москвичей признались, что 9 мая присоединились к «Бессмертному полку». Однако при этом в столице каждый год проходит самая массовая акция, собирающая сотни тысяч участников - движение по Тверской улице длится несколько часов.

60% опрошенных отметили, что в акции 2019 года принимали участие их родные, друзья или знакомые. По словам 23% респондентов, никто из их знакомых в акции не участвовал.

Социологический опрос ФОМ проводился 18 и 19 мая в 104 населенных пунктах 53 регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU