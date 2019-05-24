СЕГОДНЯ 21:30 2019-05-24T21:30:33+03:00

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Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео отправится в турне по странам Европы. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного департамента.

Дипломат посетит всего четыре страны. Поездка растянется примерно на 7 дней - с 30 мая по 5 июня.

Сначала Помпео отправится в Берлин, где проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой министерства иностранных дел республики Хайко Маасом. Сайт kp.ru писал о том, что американский госсекретарь должен был посетить ФРГ еще 7 мая, однако тогда визит был отменен в самый последний момент. Помпео вынужден был отправиться в Багдад из-за обострения иранской ядерной проблемы.

Следующей точкой после Германии станет Швейцария. Здесь госсекретарь встретится с руководство страны и представителями Всемирной организации здравоохранения. Затем он отправится в Нидерланды, где проведет переговоры и совещания, призванные содействовать поощрению частной предпринимательской деятельности в мире.

Заключительным пунктом станет Великобритания. Помпео прилетит в Соединенное Королевство не один, а с президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU