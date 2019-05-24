Посольство РФ сообщило, что россияне не пострадали при взрыве в Лионе

СЕГОДНЯ 21:42 2019-05-24T22:08:24+03:00

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Россияне не пострадали при взрыве во французском городе Лион. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в европейской стране.

"Согласно данным полиции, среди пострадавших от взрыва в городе Лион россиян нет", - говорится в сообщении, опубликованном на странице дипломатической миссии в Twitter.

Напомним, что взрыв прогремел днем в пятницу, 24 мая, на одной из пешеходных улиц французского города. К настоящему моменту официально подтверждена информация о восьми пострадавших, однако местные СМИ сообщают, что ранения получили не менее десяти человек, включая ребенка.

Сайт kp.ru писал о том, что сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками мужчины, который оставил коробку на пересечении улиц. Кадры с камер видеонаблюдения показали, что именно она сдетонировала, нанеся ущерб близстоящим зданиям.

Видео с места взрыва в Лионе.Видео с места взрыва в Лионе

ИСТОЧНИК KP.RU