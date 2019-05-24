2019-05-25T00:19:09+03:00
Звезды

Премьеру «Соника в кино» из-за критики фанатов перенесли на три месяца

Режиссер фильма решил изменить внешний вид главного героя [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Фанатам видеоигры не понравилось, как выглядит Соник в киноФанатам видеоигры не понравилось, как выглядит Соник в киноФото: кадр из фильма
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Премьера фильма «Соник в кино» переносится на три месяца: лента о синем ежике выйдет не в ноябре этого года, а 14 февраля 2020-го. Об этом сообщил на своей странице в Twitter режиссер фильма Джефф Фаулер.

«Понадобится немного больше времени, чтобы сделать Соника таким, как надо», - написал он.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, когда поклонники популярной серии видеоигр Sonic the Hedgehog компании Sega, а также созданных на её основе комиксов и мультфильмов увидели первый трейлер к будущему фильму, на создателей «Соника в кино» обрушился шквал критики.

Поклонники провели параллели с синей Мистик из "Людей Х" Фото: СОЦСЕТИ

Поклонники провели параллели с синей Мистик из "Людей Х"Фото: СОЦСЕТИ

Фанатам очень не понравилось, как выглядит главный герой: «киношный» вариант синего ёжика им показался просто уродливым и совсем не похожим на любимого с детства супер-быстрого Соника. Недовольство потенциальных зрителей картины было столь велико, что «Страшный Соник» стал мемом в соцсетях.

После этого режиссер Джефф Фаулер пообещал изменить внешний вид Супер-ёжика, сделать его «самым лучшим, каким он только может быть».

СОНИК В КИНО Трейлер №1.Скорость - его второе имя!

ИСТОЧНИК KP.RU

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