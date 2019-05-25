2019-05-25T00:50:16+03:00
Политика

В команде Зеленского понимают, что невозможно прекратить все экономические связи с Россией

Представитель президента Украины в правительстве признал, что на сегодняшний день это нереально
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Новый президент Украины Владимир ЗеленскийНовый президент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Украина на сегодняшний день не может порвать все экономические связи с Россией, признал представитель нового президента Незалежной в правительстве Андрей Герус.

Он отметил, что российские товары, несмотря на все ранее введенные ограничения, продолжают продаваться в стране, а украинские – в Российской Федерации, за что Киев получает экспортную выручку.

«Есть некоторые отрасли, особенно энергетика, энергоносители, где действительно большой процент поставок из России и более того, если мы нефтепродукты берем из Белоруссии, из Прибалтики или даже из Польши, все равно эти продукты изготовлены из российской нефти», - пояснил представитель Зеленского в кабмине в эфире телеканала NewsOne.

«Мы живем в глобальном мире, и остановить одновременно экономические отношения нереально и невозможно», - добавил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце прошлого года Россия ввела запрет на ряд украинских товаров в ответ на действия властей Незалежной, продливших эмбарго на нашу продукцию. А в апреле этого года Украина решила расширить торговые санкции против РФ, дополнив уже существующий список российских товаров, запрещенных к ввозу на свою территорию.

Зеленский публично назвал Россию агрессором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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